الحرس الثورى الإيرانى: أمريكا ستواجه نفس مصير صدام حسين إن هاجمت إيران

رويترز

قال الحرس الثورى الإيرانى، اليوم الأربعاء فى بيان له إن أمريكا ستواجه نفس مصير صدام حسين إن هاجمت إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى تصريحات خلال كلمته بجلسة استماع أمام لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس، إن أمريكا تسعى للعمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء للتوصل لاتفاق جديد لوقف التهديدات النووية وغير النووية لإيران.