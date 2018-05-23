الجيش اليمنى يحرز تقدما ميدانيا نحو مركز برط بمحافظة الجوف

عدن (أ ش أ)

أحرزت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، تقدما ميدانيا نحو مركز مديرية "برط العنان" بمحافظة "الجوف" شمالى البلاد، إثر فرض سيطرتها الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية.

وقال رئيس عمليات لواء حسم فى الجيش الوطنى العقيد عبدالله مطوان - فى تصريح لقناة "العربية" الإخبارية - إنهم تمكنوا من السيطرة الكاملة على سلسلة جبال الأمهور وجبل القاهرة والظهرة الاستراتيجية، والتى من خلالها تم قطع خط إمداد الميليشيات القادم من منطقة "رحوب" وصولا إلى وادى سلبة والقعيف الواقعين تحت سيطرة الجيش نيرانيا.

وأشار مطوان إلى أن المعارك لاتزال مستمرة باتجاه مركز مديرية برط العنان الهدف القادم لقوات الجيش الوطني، وقال " أن ما لا يقل عن 15 عنصرا بينهم قيادات ميدانية من الميليشيات الانقلابية قد لقوا مصرعهم خلال المعارك التى شهدتها المنطقة، حررت فيها مساحة تقدر بخمسة كيلومترات".

وأضاف الجعيدى أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة فى العتاد، حيث تم تدمير عشر آليات عسكرية وطبية ومركز صحى ميدانى لعناصر التمرد إثرغارات لقوات تحالف دعم الشرعية المساندة للجيش اليمني، وسط انكسارات للميليشيات وفرار من تبقى من عناصرهم.