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الأربعاء، 23 مايو 2018 02:31 م
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"التعاون الإسلامى" تدين تصاعد الهجمات الإرهابية فى أفغانستان

الأربعاء، 23 مايو 2018 02:04 م
"التعاون الإسلامى" تدين تصاعد الهجمات الإرهابية فى أفغانستان أمين عام منظمة التعاون الإسلامى
أ ش أ
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أعربت منظمة التعاون الإسلامى عن إدانتها الشديدة للتصعيد الأخير فى الهجمات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية التى تستهدف الحكومة والمدنيين فى الأماكن العامة فى أفغانستان.

وأدان الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - اليوم الأربعاء، بشدة الانفجار الذى وقع أمس فى مدينة قندهار، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وإصابة العشرات، وجدّد العثيمين موقف منظمة التعاون الإسلامى الداعم لمبادرات السلام التى تمتلك زمامها وتقودها أفغانستان، مؤكداً أن المنظمة ودولها الأعضاء ملتزمة دون قيد أو شرط بتحقيق السلام والاستقرار والازدهار فى أفغانستان، معربا عن تعازيه الصادقة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

 


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