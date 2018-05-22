وصول قافلة تقل نحو 400 طفل وامرأة من مخيم اليرموك إلى إدلب شمالى سوريا

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أفاد مدير مركز التنسيق فى الشمال السورى بأن قافلة تقل نحو 400 طفل وامرأة من أهالى مخيم اليرموك جنوبى العاصمة دمشق، وصلت إلى محافظة إدلب شمالى سوريا.

وقال مصدر من مركز استقبال قلعة المضيق - وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء "إن القافلة تتألف من 13 حافلة وتقل نحو 400 شخص جميعهم من الأطفال والنساء، وهم مدنيون كانوا محاصرين أثناء المعارك فى مخيم اليرموك، وحيى الحجر الأسود والتضامن".



وسيطرت قوات النظام السورى، فى وقت سابق، على حى الحجر الأسود ومخيم اليرموك بعد خروج العناصر المسلحة إلى ريف حمص الشرقى بعد اتفاق مع روسيا.