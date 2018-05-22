ملك الأردن يطمئن هاتفيا على صحة الرئيس الفلسطينى

عمان (أ ش أ)

أجرى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، اطمأن خلاله على صحته بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها.

وبحسب الديوان الملكى الهاشمى، تمنى الملك عبدالله الثانى، للرئيس الفلسطينى خلال الاتصال، موفور الصحة والعافية.