ملك الأردن يطمئن هاتفيا على صحة الرئيس الفلسطينى

ملك الأردن يطمئن هاتفيا على صحة الرئيس الفلسطينىالثلاثاء، 22 مايو 2018 02:15 م
العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
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أجرى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، اطمأن خلاله على صحته بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها.
وبحسب الديوان الملكى الهاشمى، تمنى الملك عبدالله الثانى، للرئيس الفلسطينى خلال الاتصال، موفور الصحة والعافية.
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