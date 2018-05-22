مقتل اثنين من الجيش الليبى فى تفجير سيارة مفخخة جنوبى أجدابيا

كتب محمد شعلان

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل اثنين من قوات الجيش الوطنى الليبى فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة استهدفت بوابة الستين جنوبى مدينة أجدابيا.