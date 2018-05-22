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الثلاثاء، 22 مايو 2018 12:29 م
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مقتل اثنين من الجيش الليبى فى تفجير سيارة مفخخة جنوبى أجدابيا

الثلاثاء، 22 مايو 2018 10:59 ص
مقتل اثنين من الجيش الليبى فى تفجير سيارة مفخخة جنوبى أجدابيا تفجير سيارة - صورة أرشيفية
كتب محمد شعلان
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل اثنين من قوات الجيش الوطنى الليبى فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة استهدفت بوابة الستين جنوبى مدينة أجدابيا.


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