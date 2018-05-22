مقتل اثنين من الجيش الليبى فى تفجير سيارة مفخخة جنوبى أجدابيا

مقتل اثنين من الجيش الليبى فى تفجير سيارة مفخخة جنوبى أجدابياالثلاثاء، 22 مايو 2018 10:59 ص
تفجير سيارة - صورة أرشيفية
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل اثنين من قوات الجيش الوطنى الليبى فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة استهدفت بوابة الستين جنوبى مدينة أجدابيا.
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