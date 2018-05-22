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مفوض الأونروا يوجه نداء عاجلا لإنقاذ القطاع الصحى فى غزة

الثلاثاء، 22 مايو 2018 10:53 ص
مفوض الأونروا يوجه نداء عاجلا لإنقاذ القطاع الصحى فى غزة الأونروا
غزة(أ ش أ)
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وجه بير كرينبول مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نداء عاجلا إلى العالم من أجل انقاذ القطاع الصحى فى غزة، مؤكدا أن تجريد غزة من الإنسانية لن يجلب السلام للمنطقة.

وحذر كرينبول - فى مؤتمر صحفى عقده بمدينة غزة اليوم الثلاثاء، من أن غزة تواجه كارثة صحية وإنسانية سيكون لها تداعيات لا تحصى على سكان القطاع.

وقال "إن العالم لا يقدر فعلا ما الذى حدث فى غزة منذ بداية مسيرة العودة فى 30 مارس الماضى، لافتا إلى أن عدد جرحى مسيرات العودة يفوق عدد جرحى حرب 2014، معربا عن صدمته بعد الجولة التى أجراها فى المستشفيات والمراكز الصحية فى القطاع".

وأشار إلى أنه ليس مصدوما فقط من عدد المصابين، وإنما من طبيعة الإصابات، موضحا أن طبيعة الإصابات تشير إلى أن الذخيرة الحية استخدمت لتسبب ضررا كبيرا فى الأعضاء الداخلية والعضلات والعظام.

وأضاف كرينبول أن 70% من سكان غزة لاجئون، وأن هناك عددا منهم استشهد وآخر أصيب، معددا أسماء طلاب الأونروا الذين سقطوا فى مسيرة العودة.. مبينا أن ميزانية (الأونروا) مازالت تعانى عجزا بقرابة 200 مليون دولار، مؤكدا أن الأولوية للتعليم وأنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة من أجل ذلك.

 


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