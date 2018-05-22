مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربةالثلاثاء، 22 مايو 2018 11:11 ص
مستوطنون يقتحمون الأقصى - صورة أرشيفية
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اقتحمت مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وبرفقة عناصر من الوحدات الخاصة فى شرطة الاحتلال.
من جهة ثانية، أفاد مراسل صوت فلسطين فى القدس، بأن ما تسمى طواقم سلطة الطبيعة واصلت اليوم حفرياتها واعتدائها على مقبرة باب الرحمة الاسلامية .
إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم بلدة العيسوية شمال شرق القدس واعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين.
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