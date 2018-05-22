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مساعد الرئيس السودانى يوجه بالاهتمام بالعودة الطوعية ودعم النازحين فى دارفور

الثلاثاء، 22 مايو 2018 02:42 م
مساعد الرئيس السودانى يوجه بالاهتمام بالعودة الطوعية ودعم النازحين فى دارفور الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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وجه مساعد الرئيس السودانى، فيصل حسن إبراهيم، بالاهتمام بالعودة الطوعية بولاية وسط دارفور، ودعم النازحين بما يمكنهم من الانتقال إلى دائرة العمل والإنتاج.

وشدد إبراهيم - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالقصر الجمهورى بالخرطوم بوإلى ولاية وسط دارفور الجديد، محمد أحمد جاد - على أهمية بسط هيبة الدولة عبر الاستمرار فى عملية جمع السلاح، والاتصال ببقايا المتمردين للانضمام لمسيرة السلام.

وأوضح الوإلى - فى تصريحات صحفية - أن اللقاء تناول قضية التعليم بالتركيز على موضوع الفاقد التربوى الذى نتج عن الظروف التى مرت بها الولاية.

وأضاف أنه بحث مع مساعد الرئيس، مشروع جبل مرة ودعم الأسر المنتجة من خلال توفير وسائل الإنتاج، منوها إلى أن الولاية تحتاج إلى تأسيس البنى التحتية فيما يتعلق بمقار الحكومة والوزارات، بما يمكن من أداء المهام على الوجه المطلوب.

 


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