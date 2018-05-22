video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 22 مايو 2018 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدعون ألمان يطالبون بتسليم رئيس كتالونيا السابق للسلطات الإسبانية

الثلاثاء، 22 مايو 2018 05:05 م
مدعون ألمان يطالبون بتسليم رئيس كتالونيا السابق للسلطات الإسبانية زعيم كتالونيا السابق
رويترز
إضافة تعليق

قال الادعاء الألمانى، اليوم الثلاثاء، إنه يعد طلبا لتسليم زعيم إقليم كتالونيا الإسبانى السابق كارلس بوجديمونت للسلطات الإسبانية فى تهم تتعلق بدوره فى حملة استقلال الإقليم، ولم تتخذ المحكمة العليا فى ولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية قرارا بعد بشأن تسليمه، لكنها قالت، اليوم الثلاثاء، إنها لا ترى ما يدعو لحبسه خلال هذه الإجراءات.

ونظم إقليم كتالونيا استفتاء على الانفصال يوم الأول من أكتوبر، ثم أعلن الاستقلال، لكن مدريد أوقفت أى محاولات للاستقلال فى المحاكم مستشهدة بالدستور الإسبانى الذى ينص على أن البلاد غير قابلة للتجزئة، وأقالت إسبانيا حكومة الإقليم عقب إعلان الانفصال، وترك بودجمون إسبانيا بعد إقالته وذهب إلى بلجيكا، وقد ألقت السلطات الألمانية القبض عليه فى مارس بناء على مذكرة احتجاز إسبانية خلال دخوله البلاد، ورفضت المحكمة فى الشهر الماضى طلب تسليمه لمحاكمته بتهمة التمرد لدوره فى الحملة نحو الاستقلال، لكن المحكمة وافقت على الإفراج عنه بكفالة، وقالت إن تسليمه للسلطات الإسبانية ممكن فى حالة الاتهام الأخف الموجه له بتبديد المال العام.

وطعن الادعاء فى حكم المحكمة، قائلا، اليوم الثلاثاء، إن تسليمه على أساس اتهامه بالتمرد له ما يبرره لأن الادعاء حصل على معلومات جديدة من السلطات الإسبانية مثل مقاطع مصورة تظهر استخدام العنف ضد الشرطة، وقال الادعاء فى بيان، إن " أعمال الشغب كانت على نطاق يرى ممثلو الادعاء أنه يمكن تسليمه على أساسه بتهمة التمرد".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زعيم كتالونيا السابق يأمل فى العودة لبلجيكا

صور.. تظاهر مواطنون ألمان أمام سجن زعيم كتالونيا السابق فى نيومنستر

صور.. السجن المحتجز به زعيم كتالونيا السابق فى ألمانيا

مسئولون: زعيم كتالونيا السابق سيمثل أمام محكمة ألمانية غدًا

اخبار عالمية

الادعاء الالمانى

رئيس اقليم كتالونيا

الحكومة الاسبانية

الحكومة الالمانية

اخبار العالم

اخبار المانيا




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة