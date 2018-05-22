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الثلاثاء، 22 مايو 2018 10:12 م
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مبعوث الرئيس الأمريكى يطالب الأحزاب الكردية بعدم مقاطعة البرلمان العراقى

الثلاثاء، 22 مايو 2018 09:10 م
مبعوث الرئيس الأمريكى يطالب الأحزاب الكردية بعدم مقاطعة البرلمان العراقى سليم الجبورى رئيس البرلمان العراقى
أ ش أ
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 اجتمع مبعوث الرئيس الأمريكى فى التحالف الدولى ضد داعش بريت ماكجورك، اليوم الثلاثاء، مع قادة أربعة أحزاب كردية اعترضت على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقى فى السليمانية.

وأفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية بأن ماكجورك التقى قادة حركة التغيير، وتحالف الديمقراطية والعدالة، والاتحاد الإسلامى الكردستانى، والجماعة الإسلامية الكردستانية، حيث طالبهم بعدم مقاطعة البرلمان والعملية السياسية العراقية.


يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، فى وقت سابق، نجاح عملية الاقتراع التى جرت فى العراق بنسبة مشاركة بلغت44.52%، فى أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابى.

 

 


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