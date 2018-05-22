مايك بنس: أمريكا متفائلة بشأن القمة مع كوريا الشمالية دون تقديم تنازلات

رويترز

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تزال متفائلة بشأن انعقاد القمة المقررة فى 12 يونيو مع كوريا الشمالية، لكنها لن تقدم تنازلات قبيل الاجتماع التاريخى لمناقشة نزع السلاح النووى.

وقبل ساعات من اجتماع الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إن"، مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى البيت الأبيض، قال "بنس"، لإذاعة فوكس نيوز، "الخطط مستمرة للمضى قدما فى عقد القمة. لا نزال منفتحين بشأنها ولا نزال متفائلين"، وأضاف "لكن دعونى أكون واضحا، لم يتغير أى شئ بشأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. لم يتم اقتراح تنازلات، ولم يتم تقديم أى تنازلات".