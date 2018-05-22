ماليزيا تطلق صندوقا إنسانيا لجمع التبرعات للشعب الفلسطينى

ماليزيا تطلق صندوقا إنسانيا لجمع التبرعات للشعب الفلسطينىالثلاثاء، 22 مايو 2018 08:40 ص
مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
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أعلن مدير عام الهجرة الماليزية السيد مصطفر على أن الإدارة ستطلق الصندوق الإنسانى لفلسطين، حيث يهدف لجمع التبرعات لبعثات المساعدات والأنشطة الإنسانية للشعب الفلسطينى.
ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن على قوله "إن مسؤولى الهجرة عقدوا اجتماعا مع منظمة (أمان فلسطين) فى مقر إدارة الهجرة فى بوتراجايا لمناقشة القضايا الإنسانية الفلسطينية، بالإضافة إلى تنسيق تدابير التعاون التى يمكن تنفيذها من قبل الطرفين".
وأضاف أن هذا الاجتماع يعتبر منصة لمناقشة المسائل المتعلقة بالقضايا الإنسانية فى فلسطين والقدس وقضايا الهجرة التى تتطلب مزيدا من المراقبة والبحث.. معربا عن أمله فى أن يساعد هذا الصندوق فى تقليل عبء الفلسطينيين تحت إشراف منظمة (أمان فلسطين).
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