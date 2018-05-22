فرار مسئولين بارزين من ميليشيات الحوثى من الحديدة بعد تضييق الخناق عليهم

فرار مسئولين بارزين من ميليشيات الحوثى من الحديدة بعد تضييق الخناق عليهمالثلاثاء، 22 مايو 2018 03:48 م
حرب اليمن
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل بفرار مسئولين أمنيين بارزين من ميليشيات الحوثى التابعة لإيران من مديريات محافظة الحديدة بعد تضييق قوات المقاومة اليمنية الخناق عليهم.
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