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فرار مسئولين بارزين من ميليشيات الحوثى من الحديدة بعد تضييق الخناق عليهم

الثلاثاء، 22 مايو 2018 03:48 م
فرار مسئولين بارزين من ميليشيات الحوثى من الحديدة بعد تضييق الخناق عليهم حرب اليمن
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل بفرار مسئولين أمنيين بارزين من ميليشيات الحوثى التابعة لإيران من مديريات محافظة الحديدة بعد تضييق قوات المقاومة اليمنية الخناق عليهم.

 


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