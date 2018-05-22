صور.. رئيس فنزويلا يحتفل وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

احتفل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية.

و أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الثلاثاء طرد القائم بالأعمال الأمريكى فى كراكاس، أعلى موظف دبلوماسى يمثل واشنطن، بعدما فرضت الآخيرة عقوبات اقتصادية جديدة على بلاده غداة إعادة انتخابه الأحد.

وقال الرئيس الاشتراكى فى خطاب فى المجلس الوطنى الانتخابى "أعلنت القائم بأعمال الولايات المتحدة شخصا غير مرغوب فيه وأعلن أنه سيغادر خلال 48 ساعة"، مؤكدا "رفض" العقوبات الأمريكية.

وقالت فنزويلا الثلاثاء إنها ضحية ل"جريمة سياسية ومالية" ترتكبها الولايات المتحدة بتشديد العقوبات عليها بعد اعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا للبلاد.

وأعلن المجلس الوطنى للانتخابات فى فنزويلا فوز الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو بولاية ثانية فى الانتخابات التى جرت أمس الأحد وطعن بشرعيتها منافسه الرئيسى هنرى فالكون الذى طالب بإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام.

وقالت رئيسة المجلس تيبيساى لوسينا انه استنادا إلى نتائج فرز 90% من الأصوات فقد حصل مادورو على 67,7% من الأصوات، متقدما بفارق شاسع عن منافسه الرئيسى هنرى فالكون الذى حصل على 21,2% من الأصوات.



رئيس فنزويلا يحتفل وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية



رئيس فنزويلا



مادورو يحتفل بفوزه