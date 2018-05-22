video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 23 مايو 2018 07:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. رئيس فنزويلا يحتفل وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 22 مايو 2018 08:55 م
صور.. رئيس فنزويلا يحتفل وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية رئيس فنزويلا يحتفل وسط أنصاره
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

احتفل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية.

و أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الثلاثاء طرد القائم بالأعمال الأمريكى فى كراكاس، أعلى موظف دبلوماسى يمثل واشنطن، بعدما فرضت الآخيرة عقوبات اقتصادية جديدة على بلاده غداة إعادة انتخابه الأحد.

وقال الرئيس الاشتراكى فى خطاب فى المجلس الوطنى الانتخابى "أعلنت القائم بأعمال الولايات المتحدة شخصا غير مرغوب فيه وأعلن أنه سيغادر خلال 48 ساعة"، مؤكدا "رفض" العقوبات الأمريكية.

وقالت فنزويلا الثلاثاء إنها ضحية ل"جريمة سياسية ومالية" ترتكبها الولايات المتحدة بتشديد العقوبات عليها بعد اعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا للبلاد.

وأعلن المجلس الوطنى للانتخابات فى فنزويلا فوز الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو بولاية ثانية فى الانتخابات التى جرت أمس الأحد وطعن بشرعيتها منافسه الرئيسى هنرى فالكون الذى طالب بإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام.

وقالت رئيسة المجلس تيبيساى لوسينا انه استنادا إلى نتائج فرز 90% من الأصوات فقد حصل مادورو على 67,7% من الأصوات، متقدما بفارق شاسع عن منافسه الرئيسى هنرى فالكون الذى حصل على 21,2% من الأصوات.

رئيس فنزويلا يحتفل وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية
رئيس فنزويلا يحتفل وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

 

رئيس فنزويلا
رئيس فنزويلا

 

مادورو يحتفل بفوزه
مادورو يحتفل بفوزه

 

مظاهرات مؤيدة لرئيس فنزويلا
مظاهرات مؤيدة لرئيس فنزويلا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الفنزويلى يعلن طرد القائم بالأعمال الأمريكى

فنزويلا

نيكولاس مادورو

أخبار العالم اليوم

أمريكا




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة