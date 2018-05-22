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صور.. تحطم طائرة خاصة فى مطار تيجوسيجالبا بهندوراس

الثلاثاء، 22 مايو 2018 09:26 م
صور.. تحطم طائرة خاصة فى مطار تيجوسيجالبا بهندوراس تحطم طائرة
أ ش أ - تصوير رويترز
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أعلنت لجنة إدارة الطوارئ فى هندوراس تحطم طائرة خاصة فى مطار العاصمة تيجوسيجالبا وإسراع السلطات المعنية للتعامل مع الحادث.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء  نقلاً عن اللجنة - أن الطائرة الخاصة تحطم نصفها وأن السلطات حاولت إنقاذ الركاب.

ولم ترد تقارير فورية حول خسائر فى الأرواح أو وقوع إصابات، حسبما نقلت الشبكة.

يُشار إلى أن مطار تيجوسيجالبا تحيط به قمم الجبال والمناطق السكنية مما يجعل الملاحة الجوية فيه أمراً ليس سهلاً.

تحطم طائرة خاصة فى هندوراس
تحطم طائرة خاصة فى هندوراس

 

تحطم طائرة
تحطم طائرة

 

جانب من التحطم
جانب من التحطم

 

طائرة خاصة
طائرة خاصة

 

عمليات الإطفاء
عمليات الإطفاء

 

قوات الدفاع المدنى تسيطر على الحريق
قوات الدفاع المدنى تسيطر على الحريق

 


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