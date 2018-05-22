صور.. أجواء رمضانية فى المسجد الأموى بدمشق

صور.. أجواء رمضانية فى المسجد الأموى بدمشقالثلاثاء، 22 مايو 2018 12:48 م
المسجد الأموى بدمشق
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توافد عدد من المواطنيين السوريين اليوم الثلاثاء، على باحات المسجد الأموى فى دمشق، للصلاة وقراءة القرآن والعبادة، وسط أجواء رمضانية تشهدها دمشق بعد دحر الجماعات الإرهابية.
وشهدت باحات المسجد الأموى فى مدينة حلب السورية، معارك شديدة خلال السنوات الماضية أسفرت عن دمار هائل فى معالم المسجد الأثرى.
وكانت المعارك المسلحة تسببت فى دمار المنارة التى بنيت عام 1090م، وبعض أجزاء المسجد الذى تعرض فى الماضى لحرائق ودمار كبير خلفه المغول حين سيطرت الجماعات المسلحة على مدينة حلب عام 1260 بعد عامين من تخريبهم بغداد التى كانت مركز الحضارة الإسلامية حينه، .فى حين لم تتأثر أجزاء آخرى منه.
المسجد الأموى بدمشق
مواطنون سوريون
المسجد من الخارج
مواطنون سوريون يقرأون القرآن
المسجد الأموى من الداخل
قبلة المسجد الأموى
المصلين داخل المسجد
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