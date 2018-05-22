شرطة إسبانيا تعتقل وزير العمل الأسبق لتورطه فى شبهات غسيل أموال واختلاس

كتب: أحمد علوى

اعتقلت الشرطة الإسبانية، وزير العمل الأسبق، إدواردو ثابانا، فى فالنسيا شرقى إسبانيا بتهمة غسيل أموال واختلاس مقدرات مالية.

وذكرت مصادر من التحقيقات، أن اعتقال وزير العمل فى ظل حكومة خوسيه ماريا أثنار يأتى فى ظل عملية جارية، ومن المتوقع أن تقع اعتقالات أخرى.

وبدأ ثاباتا مشواره السياسى كعمدة لبلدة بيرنيدورم السياحية، ثم ترأس حكومة إقليم فالنسيا فى الفترة ما بين 1995 و2002 وهو نفس العام الذى تولى فيه وزارة العمل.

وتم تعيين السياسى المحافظ لاحقا متحدثا باسم الحزب الشعبى الحاكم فى مجلس النواب، واعتزل السياسة فى 2008.