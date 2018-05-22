video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 23 مايو 2018 07:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة إسبانيا تعتقل وزير العمل الأسبق لتورطه فى شبهات غسيل أموال واختلاس

الثلاثاء، 22 مايو 2018 08:21 م
شرطة إسبانيا تعتقل وزير العمل الأسبق لتورطه فى شبهات غسيل أموال واختلاس الشرطة الاسبانية
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

اعتقلت الشرطة الإسبانية، وزير العمل الأسبق، إدواردو ثابانا، فى فالنسيا شرقى إسبانيا بتهمة غسيل أموال واختلاس مقدرات مالية.

 

وذكرت مصادر من التحقيقات، أن اعتقال وزير العمل فى ظل حكومة خوسيه ماريا أثنار يأتى فى ظل عملية جارية، ومن المتوقع أن تقع اعتقالات أخرى.

 

وبدأ ثاباتا مشواره السياسى كعمدة لبلدة بيرنيدورم السياحية، ثم ترأس حكومة إقليم فالنسيا فى الفترة ما بين 1995 و2002 وهو نفس العام الذى تولى فيه وزارة العمل.

 

وتم تعيين السياسى المحافظ لاحقا متحدثا باسم الحزب الشعبى الحاكم فى مجلس النواب، واعتزل السياسة فى 2008.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا ترحب بقرارت بنما لكشف ومنع غسيل الأموال من قبل فنزويلا

"حتى الأرجنتين لم تسلم من الحمدين".. فساد قطر يورط رئيس الدولة اللاتينية بجرائم غسيل أموال.. والنائب العام لبيونس آيرس يطلب التحقيق مع ماكرى بسبب اتفاقية مشبوهة مع تميم.. وبلاغات من منظمات حقوقية لكشف تفاصيلها

اسبانيا

وزير العمل الاسبانى السابق

الفساد فى اسبانيا

غسيل الاموال فى اسبانيا

اخبار العالم




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة