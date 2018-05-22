س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الأزمة السياسية بين فنزويلا والولايات المتحدة

كتب محمد جمال

تواجه فنزويلا مزيدا من العزلة الدولية وخطر تفاقم أزمتها الاجتماعية والاقتصادية بعد فوز رئيسها نيكولاس مادورو بولاية ثانية ستبقيه فى السلطة حتى 2025، وسط ادانات دولية ومقاطعة المعارضة، حيث ندد المجتمع الدولى بالانتخابات وقاطعتها المعارضة ووصفتها بأنها "احتيال" لتصل إلى حد الحرب الدبلوماسية بين فنزويلا وأمريكا.

ويقدم اليوم السابع أبرز التفاصيل عن تلك الأزمة وكيف وصل إلى هذا الحد...

س: كيف تصاعدت الأزمة بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية ؟

تصاعدت الأزمة بين فنزويلا وأمريكا بعد أوضاع اقتصادية قاحلة عاشها الشعب الفنزويلى مما أدى إلى هجرة مئات الآلاف من المواطنين إلى البلاد الأخرى، ودعوة أمريكا فنزويلا لإطلاق سراح كل السجناء السياسيين فورا وبدون شروط وإنهاء القمع والحرمان الاقتصادى لشعب فنزويلا، وهو الذى لقى رفض فنزويلا واعتبرته تدخل فى شئونها الداخلية.

س: كيف رد الرئيس الفنزويلى على عقوبات أمريكا على بلاده بعد فوزه فى الانتخابات ؟

أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو طرد القائم بالأعمال الأمريكى فى كراكاس، أعلى موظف دبلوماسى يمثل واشنطن، بعدما فرضت الآخيرة عقوبات اقتصادية جديدة على بلاده غداة إعادة انتخابه الأحد.

س: كيف ردت أمريكا على طرد فنزويلا للقائم بالأعمال الأمريكى؟

هددت واشنطن بالرد بالمثل على طرد فنزويلا للقائم بالأعمال الأمريكى.

الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو

س: كم نسبة التصويت لمادورو خلال الانتخابات؟

نال مادورو (55 عاما) 68 % من الاصوات مقابل 21,2 % لمنافسه الرئيسى هنرى فالكون (56 عاما) الذى ندد بعملية فاقدة للشرعية وطالب بانتخابات جديدة قبل نهاية العام.

وقاطع الانتخابات 52 % من الناخبين المسجلين وهى اعلى نسبة مقاطعة منذ اعتماد النظام الديموقراطى فى 1958. وكان مادورو فاز بالرئاسة للمرة الأولى فى 2013 فى انتخابات تفوق فيها على مرشح المعارضة انريكى كابريليس بلغت فيها نسبة المشاركة 79,69%.

ورحب مادورو بتحقيق "انجاز تاريخي" الاحد معلنا امام مناصريه انه "لم يحصل مرشح رئاسى قط فى السابق على 68 % من التصويت الشعبى، كما لم يحقق اى مرشح تقدما بلغ 47 نقطة على صاحب المركز الثاني"، مضيفا "فزنا مجددا! نحن قوة التاريخ تتحول إلى نصر دائم".

س: كم دولة رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات ؟

رفضت تشيلى وبنما وكوستاريكا الاعتراف بنتائج الانتخابات.



انتخابات فنزويلا

س: ماذا قال رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى بشأن الانتخابات؟

قال رئيس الوزراء الاسبانى ماريانو راخوى إن الاقتراع لم يحترم "أدنى المعايير الديموقراطية"، مضيفا أن مدريد ستبحث مع الاتحاد الأوروبى فى "اتخاذ تدابير" و"مواصلة العمل على تخفيف معاناة الفنزويليين".

س: ما موقف دول الليما من الانتخابات فى فنزويلا؟

أعلنت مجموعة ليما التى تضم 14 بلدا من دول القارة الأمريكية وجزر الكاريبى أنها استدعت سفراءها فى فنزويلا احتجاجا على نتائج الانتخابات التى قالت إنها "غير شرعية" معتبرة أن الاقتراع ""لم يلتزم المعايير الدولية لعملية ديموقراطية حرة ونزيهة وشفافة".

وكانت المجموعة كما الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبى نددت بالانتخابات.

س: ما تعليق وزير الخارجية الأمريكى على نتائج الانتخابات؟

وكتب وزير الخارجية الأمركى مايك بومبيو على تويتر "الانتخابات المزورة لا تغير شيئا. يجب ان يحكم الشعب الفنزويلى هذه البلاد... انها امة لديها الكثير لتقدمه للعالم".

وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو

س: ما موقف الاتحاد الأوروبى من الأزمة؟

يفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على غالبية المسؤولين الحكوميين الفنزويليين، والجمعة الماضى أضافت الولايات المتحدة الرجل الثانى فى فنزويلا ديوسدادو كابيو إلى قائمة من 70 مسؤولا تستهدفهم العقوبات بينهم مادورو.

بما هددت الولايات المتحدة فنزويلا ؟

هددت الولايات المتحدة التى تستورد ثلث النفط الخام الفنزويلى بفرض حظر نفطى على البلاد، وتحظر واشنطن على الأمريكيين التعامل بالديون الفنزويلية.



مادورو بعد الفوز بولاية جديدة

س: ماذا عن أزمة فنزويلا الاقتصادية ؟

منذ انهيار أسعار النفط الخام عالميا فى 2014، تعانى فنزويلا، التى تبلغ عائداتها من النفط نسبة 96 % من مجمل عائدات البلاد، نقصا فى السيولة أغرقها فى أزمة حادة.

ورغم امتلاكها الاحتياطى النفطى الأكبر فى العالم، تواجه البلاد خطر الانهيار التام مع تحدث صندوق النقد الدولى عن تراجع إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 45 بالمئة فى عهد مادورو.

ويتوقع الصندوق انكماشا بنسبة 15 % فى 2018 ومعدل تضخم قياسيا بحدود 13800 بالمئة، وتسجل القدرة الانتاجية للنفط ادنى مستوى منذ 30 عاما.

س: ما الذى دفع مئات آلاف الفنزوليين إلى مغادرة البلاد؟

يعانى الفنزويليون نقصا حادا فى المواد الغذائية والأدوية والتغذية بالتيار الكهربائى بالاضافة إلى ارتفاع فى معدلات الجريمة، وبالكاد يكفى الحد الأدنى للاجور لشراء كيلوجرام من الحليب البودرة، ودفع ذلك مئات آلاف الفنزوليين إلى مغادرة البلاد خلال الأعوام الأخيرة.

س: ما هى الدول الداعمة لفنزويلا؟

نظام مادورو يلقى دعما صينيا وروسيا ان الازمة التى تشهدها البلاد ناجمة عن "حرب اقتصادية" يشنها اليمين والولايات المتحدة لاطاحته.

مادورو وبوتين

س: ما الاتهامات التى يوجهها المعارضة إلى الرئيس مادورو؟

يتهمه معارضوه بتقويض الديموقراطية والاستيلاء على السلطة من المجلس التشريعى الذى تهيمن عليه المعارضة بعدما حلت الجمعية التأسيسية محله وشن حملة قاسية على المعارضة، وأسفرت التظاهرات التى خرجت العام الماضى ضد حكومته واستمرت 4 أشهر عن مقتل نحو 125 شخصا، وأكدت المعارضة أنهم سيدفعون باتجاه إجراء انتخابات جديدة هذا العام، إلا أن هذا التحالف يشهد انقسامات داخلية كبيرة.