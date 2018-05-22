سعد الحريرى يعلن تصويت تيار المستقبل لنبيه برى رئيسا لمجلس النواب

كتبت آمال رسلان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​اللبنانية سعد الحريرى بعد أول اجتماع لكتلة تيار "المستقبل" المنتخبة أن "الكتلة" ستنتخب فى جلسة مجلس النواب غدا ​نبيه برى رئيسا، قائلا: "ولن ننتخب النائب ​إيلى الفرزلى لمنصب نائب رئيس مجلس النواب".

ويعقد مجلس النواب اللبنانى الجديد المنتخب أولى جلساته غدا الأربعاء، لاختيار رئيسه، حيث من المتوقع أن يحصل نبيه برى رئيس حركة أمل على رئاسة المجلس مجددا، حيث أعلنت أغلب الكتل السياسية دعمها لبرى للاستمرار فى مهامه ما عدا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والذى أعلن أن كتلته البرلمانية ستصوت ببطاقة بيضاء فى انتخاب رئيس مجلس النواب.