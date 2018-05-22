سعد الحريرى يعلن تصويت تيار المستقبل لنبيه برى رئيسا لمجلس النواب

سعد الحريرى يعلن تصويت تيار المستقبل لنبيه برى رئيسا لمجلس النوابالثلاثاء، 22 مايو 2018 03:13 م
سعد الحريرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
إضافة تعليق
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريرى بعد أول اجتماع لكتلة تيار "المستقبل" المنتخبة أن "الكتلة" ستنتخب فى جلسة مجلس النواب غدا نبيه برى رئيسا، قائلا: "ولن ننتخب النائب إيلى الفرزلى لمنصب نائب رئيس مجلس النواب".
ويعقد مجلس النواب اللبنانى الجديد المنتخب أولى جلساته غدا الأربعاء، لاختيار رئيسه، حيث من المتوقع أن يحصل نبيه برى رئيس حركة أمل على رئاسة المجلس مجددا، حيث أعلنت أغلب الكتل السياسية دعمها لبرى للاستمرار فى مهامه ما عدا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والذى أعلن أن كتلته البرلمانية ستصوت ببطاقة بيضاء فى انتخاب رئيس مجلس النواب.
إضافة تعليق
التفاصيل الكاملة لقصة "ثأر" تجدد بعد 66 عاما بصعيد مصر.. تمكين رجال المباحث يكسر شوكة المتجبرين.. واعتقال المجرمين الجنائيين ضرورة لوأد الصراعات ووقف نزيف الدماء.. وتطبيق الطوارئ حقق نتائج مبهرة قبل 2011
"القضاة الأوائل " الحلقة الخامسة.. شيخ مشايخ الإسلام زين الدين الأنصارى.. تعلم بالجامع الأزهر هربا من "الفلاحة" ودعا لأعمى ذات مرة فأبصر.. تحدى الحاكم بفتوى عدم جواز رجم الزانى حال عدم اعترافه بارتكاب الإثم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة