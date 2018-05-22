video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 22 مايو 2018 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زلزالان بقوة 4.5 و 3.5 يضربان الشريط الحدودى بين كردستان العراق وإيران

الثلاثاء، 22 مايو 2018 09:09 ص
زلزالان بقوة 4.5 و 3.5 يضربان الشريط الحدودى بين كردستان العراق وإيران مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالى العراقية اليوم الثلاثاء، عن وقوع هزتين أرضيتين فى الشريط الحدودى بين اقليم كردستان وإيران.

وقالت الهيئة ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين ارتداديتين فى حدود منطقة كرمنشاه الإيرانية مع حدودنا فى محافظة السليمانية".

وأضافت الهيئة أن الهزتين وقعتا على بعد 21 كم من جنوب شرق دربندخان بالسليمانية" ولم يترتب عليهما أى أضرار، مشيرة إلى أن قوة إحداهما بلغت 4.5 بينما بلغت الثانية 3.5 على مقياس ريختر .

وشهدت معظم المدن العراقية وخاصة الشمالية، خلال الفترة الماضية، مجموعة من الهزات الأرضية أدى بعضها إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين، بينما أسفر البعض الآخر عن خسائر مادية كبيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو لزلزال العراق أثناء لقاء تلفزيونى على الهواء.. والمذيع يسأل: ناخد فاصل؟

فيديو وصور جديدة لآثار زلزال العراق العنيف

كردستان

العراق

ايران

هزتان ارضيتان

زلزال العراق




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

التفاصيل الكاملة لقصة "ثأر" تجدد بعد 66 عاما بصعيد مصر.. تمكين رجال المباحث يكسر شوكة المتجبرين.. واعتقال المجرمين الجنائيين ضرورة لوأد الصراعات ووقف نزيف الدماء.. وتطبيق الطوارئ حقق نتائج مبهرة قبل 2011

التفاصيل الكاملة لقصة "ثأر" تجدد بعد 66 عاما بصعيد مصر.. تمكين رجال المباحث يكسر شوكة المتجبرين.. واعتقال المجرمين الجنائيين ضرورة لوأد الصراعات ووقف نزيف الدماء.. وتطبيق الطوارئ حقق نتائج مبهرة قبل 2011

"القضاة الأوائل " الحلقة الخامسة.. شيخ مشايخ الإسلام زين الدين الأنصارى.. تعلم بالجامع الأزهر هربا من "الفلاحة" ودعا لأعمى ذات مرة فأبصر.. تحدى الحاكم بفتوى عدم جواز رجم الزانى حال عدم اعترافه بارتكاب الإثم

"القضاة الأوائل " الحلقة الخامسة.. شيخ مشايخ الإسلام زين الدين الأنصارى.. تعلم بالجامع الأزهر هربا من "الفلاحة" ودعا لأعمى ذات مرة فأبصر.. تحدى الحاكم بفتوى عدم جواز رجم الزانى حال عدم اعترافه بارتكاب الإثم

رواد "تويتر" يتداولون صورتين للحرم المكى الشريف بينهما 40 عامًا

رواد "تويتر" يتداولون صورتين للحرم المكى الشريف بينهما 40 عامًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة