زلزالان بقوة 4.5 و 3.5 يضربان الشريط الحدودى بين كردستان العراق وإيران

بغداد (أ ش أ)

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالى العراقية اليوم الثلاثاء، عن وقوع هزتين أرضيتين فى الشريط الحدودى بين اقليم كردستان وإيران.

وقالت الهيئة ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزتين أرضيتين ارتداديتين فى حدود منطقة كرمنشاه الإيرانية مع حدودنا فى محافظة السليمانية".

وأضافت الهيئة أن الهزتين وقعتا على بعد 21 كم من جنوب شرق دربندخان بالسليمانية" ولم يترتب عليهما أى أضرار، مشيرة إلى أن قوة إحداهما بلغت 4.5 بينما بلغت الثانية 3.5 على مقياس ريختر .

وشهدت معظم المدن العراقية وخاصة الشمالية، خلال الفترة الماضية، مجموعة من الهزات الأرضية أدى بعضها إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين، بينما أسفر البعض الآخر عن خسائر مادية كبيرة.