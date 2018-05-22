رياض المالكى: فلسطين تضع المجتمع الدولى أمام اختبار حقيقى

كتب سمير حسنى

أعلن وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إحالة ملف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هذه جاءت نظرا لفداحة الجرائم التى يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الفلسطينى، فى مؤتمر صحفى، بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى، إن بلاده تسعى لإقرار العدل وليس الأخذ بالثأر وعودة الحق للشعب الفلسطينى، مضيفا: ونسعى للتعاون مع الجهات الدولية حتى نتقدم إلى الأمام.

وأشار إلى أن تقديم الملف إلى "الجنائية الدولية" هو اختبار حقيقى للمجتمع الدولى ورؤية مدى حفاظه على القيم الحضارية والإنسانية وقوة القانون، وأن هذا المجتمع يعلى قيمة المحكمة الجنائية الدولية، داعيا كل المسئولين عن إقرار العدل ألا يتأخروا فى إقرار العدل المطلوب بهذه القضية.