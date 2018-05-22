روسيا تجرى محادثات أولية حول المشاركة فى إعادة بناء سكك الحديد السورية

روسيا تجرى محادثات أولية حول المشاركة فى إعادة بناء سكك الحديد السوريةالثلاثاء، 22 مايو 2018 09:16 ص
بوتين
إضافة تعليق
أعلن المدير العام لشركة السكك الحديدية الروسية، أوليج بيلوزيروف، أن السكك الحديدية الروسية أجرت محادثات أولية حول مشاركتها المحتملة فى إعادة بناء السكك الحديدية السورية، مشيرا إلى أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.
وقال بيلوزيروف فى تصريح لوكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء " نعتزم المشاركة فى إعادة بناء السكك الحديدية فى سوريا، ولكن لم نتخذ القرار النهائى بعد ".
كانت وزارة النقل الروسية قد ذكرت فى يناير 2018 أن نائب وزير النقل الروسى سيرجى أريستوف التقى رئيس المديرية العامة للسكك الحديدية فى سوريا، حيث ناقشا قضايا التعاون الثنائى فى مجال النقل، مع التركيز على إعادة بناء خطوط السكك الحديدية السورية.
إضافة تعليق
التفاصيل الكاملة لقصة "ثأر" تجدد بعد 66 عاما بصعيد مصر.. تمكين رجال المباحث يكسر شوكة المتجبرين.. واعتقال المجرمين الجنائيين ضرورة لوأد الصراعات ووقف نزيف الدماء.. وتطبيق الطوارئ حقق نتائج مبهرة قبل 2011
"القضاة الأوائل " الحلقة الخامسة.. شيخ مشايخ الإسلام زين الدين الأنصارى.. تعلم بالجامع الأزهر هربا من "الفلاحة" ودعا لأعمى ذات مرة فأبصر.. تحدى الحاكم بفتوى عدم جواز رجم الزانى حال عدم اعترافه بارتكاب الإثم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة