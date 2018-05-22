روسيا تجرى محادثات أولية حول المشاركة فى إعادة بناء سكك الحديد السورية

موسكو (أ ش أ)

أعلن المدير العام لشركة السكك الحديدية الروسية، أوليج بيلوزيروف، أن السكك الحديدية الروسية أجرت محادثات أولية حول مشاركتها المحتملة فى إعادة بناء السكك الحديدية السورية، مشيرا إلى أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد.

وقال بيلوزيروف فى تصريح لوكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء " نعتزم المشاركة فى إعادة بناء السكك الحديدية فى سوريا، ولكن لم نتخذ القرار النهائى بعد ".

كانت وزارة النقل الروسية قد ذكرت فى يناير 2018 أن نائب وزير النقل الروسى سيرجى أريستوف التقى رئيس المديرية العامة للسكك الحديدية فى سوريا، حيث ناقشا قضايا التعاون الثنائى فى مجال النقل، مع التركيز على إعادة بناء خطوط السكك الحديدية السورية.