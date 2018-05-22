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الثلاثاء، 22 مايو 2018 06:32 م
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رئيس مجلس الأمة الكويتى يبحث مع وفد "قافلة الضمير" العالمية أوضاع نساء سوريا

الثلاثاء، 22 مايو 2018 06:00 م
رئيس مجلس الأمة الكويتى يبحث مع وفد "قافلة الضمير" العالمية أوضاع نساء سوريا رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم
أ ش أ
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التقى رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، فى مكتبه، اليوم الثلاثاء، وفد (قافلة الضمير) الإنسانية العالمية المعنية بشؤون النساء السجينات والمعتقلات.

وذكر بيان صحفى صادر عن مجلس الأمة الكويتى، أن اللقاء بين الجانبين تطرق إلى الأوضاع الإنسانية للنساء فى سوريا، خاصة السجينات والمعتقلات، والظروف التى تواجهها النساء هناك، من تهجير ونزوح وحالات عنف واغتصاب وغيرها، وأوضح البيان، أن اللقاء عقد بحضور النواب الدكتور جمعان الحربش، ونايف العجمى، وعبد الله العنزى، وأسامة الشاهين، وعبد الوهاب البابطين ومبارك الحريص.

 

 

 


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