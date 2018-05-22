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حيدر العبادى: توافق كامل مع تحالف سائرون لتشكيل حكومة تكنوقراط

الثلاثاء، 22 مايو 2018 05:34 م
حيدر العبادى: توافق كامل مع تحالف سائرون لتشكيل حكومة تكنوقراط رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
كتب : أحمد جمعة
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، وجود توافق شبه كامل مع تحالف سائرون لتشكيل حكومة تكنوقراط قوية، داعيا الكتل السياسية إلى الالتزام بالجدول الدستورى لتشكيل الحكومة العراقية.

وقال العبادي خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى، نقلته وسائل إعلام عراقية ، إنه التقى زعيم تحالف سائرون، مقتدى الصدر، وهناك تطابق فى وجهات النظر حول تشكيل الحكومة العراقية.

وأضاف العبادى: " نستبعد إعادة الانتخابات، ويجب التحقق من النتائج النهائية، داعيا الكتل السياسية إلى الالتزام بالجدول الدستورى الخاص بتشكيل الحكومة العراقية".

ولفت العبادي إلى أن "الحكومة العراقية تهدف لحماية المواطنين والحدود ومنع تسلل الإرهابيين، مشددا على "نجاح الحكومة العراقية فى تأمين الجانب السوري والقضاء على داعش فى أعالى الفرات".

 

 


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