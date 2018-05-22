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حركة الشباب الصومالية تفجر سيارة مفخخة فى موكب عسكرى بالعاصمة مقديشو

الثلاثاء، 22 مايو 2018 03:33 م
حركة الشباب الصومالية تفجر سيارة مفخخة فى موكب عسكرى بالعاصمة مقديشو حركة الشباب الصومالية -أرشيفية
رويترز
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قال ضابط شرطة، والمتحدث باسم حركة الشباب الصومالية المتشددة، لـ"رويترز"، إن سيارة ملغومة تابعة للحركة انفجرت فى موكب عسكرى خارج مقديشو، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط عدد غير معلوم من القتلى، وقال رائد شرطة يدعى عبد القادر على، إن الهجوم استهدف موكبا عسكريا كان يمر فى منطقة أفجوى على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غربى مقديشو، وأضاف "ما نؤكده أن مركبة عسكرية تعرضت لهجوم"، وأضاف أن هناك ضحايا لكن عدد القتلى لم يتحدد بعد.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب، لـ"رويترز"، إن الحركة مسؤولة عن الهجوم، وتحارب الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة للإطاحة بالحكومة المركزية التى يدعمها الغرب وفرض حكم قائم على تفسيرها المتشدد للشريعة، كما تريد الحركة طرد قوة بعثة الاتحاد الأفريقى لحفظ السلام فى الصومال التى تساعد فى حماية حكومة الرئيس محمد عبد الله محمد.

وقال أبو مصعب "قتل أحد عناصرنا بعدما صدم بسيارته موكبا عسكريا صوماليا"، وأضاف أن الانفجار أسفر عن تدمير شاحنة عسكرية ومقتل 12 جنديا، مضيفا أن سيارة أخرى فى الموكب تعرضت لأضرار، ويذكر أن الجنود الذين كانوا فى الموكب من القوات الخاصة بالجيش الصومالى الذين تلقوا تدريبًا أمريكيًا، واستهدفتهم حركة الشباب على نفس الطريق مرارا من قبل.


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