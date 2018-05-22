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حركات حقوقية ببلجيكا تنظم مظاهرة غدا أمام قصر العدل للتنديد بوفاة "مودة"

الثلاثاء، 22 مايو 2018 06:38 م
حركات حقوقية ببلجيكا تنظم مظاهرة غدا أمام قصر العدل للتنديد بوفاة "مودة" الطفة مودة
كتب: أحمد علوى
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قالت وكالة بيلجا البلجيكية، إنه من المتوقع تنظيم تظاهرات بعد ظهر الغد الأربعاء أمام قصر العدل فى بروكسل، من قبل حركات حقوقية، احتجاجًا على وفاة الطفلة، المعروفة باسم "مودة"، الأسبوع الماضى.

 

ومن المقرر أن تتم التظاهرات بداية من الساعة 5.30 مساءً حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.

 

وقالت الجهات الداعية للتظاهرات، "لقد وقعت وفاة مودة بسبب سياسة الهجرة الأوروبية التى طبقتها حكومة شارل ميشيل، والأيديولوجية المريرة التى تدعمها، وسيتم إتباع المسيرة من الساعة العاشرة مساء، و11 مساءً بالوقفة الاحتجاجية على ضوء الشموع".

 

وأصيبت الطفلة "مودة"، والبالغة من العمر عامين، بعيار نارى فى الخد، بينما كانت الشرطة تلاحقها بين نامور ومونس، أثناء ليلة الأربعاء والخميس.

 

وكانت السيارة، التى كانت تقل 30 مهاجرًا من أصل كردى، كادت أن تتسبب فى حادث أثناء رحلتها، قبل أن توقفها قوات الشرطة.

 

الجدير بالذكر أن قبل عشرين عامًا، وبالتحديد فى عام 1998، توفيت ساميرا ادامو، وهى لاجئة شابة نيجيرية تبلغ من العمر 20 عامًا، عن طريق الاختناق خلال التدخل العنيف من ضباط الشرطة البلجيكية أثناء طردها.


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