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تركيا: مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين فى هجوم كردى شمالى العراق

الثلاثاء، 22 مايو 2018 07:22 ص
تركيا: مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين فى هجوم كردى شمالى العراق قوات الجيش التركى
أ ش أ
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أفادت رئاسة الأركان التركية بمقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين فى هجوم شنه عناصر من منظمة حزب العمال الكردستانى ضد قوة تركية شمالى العراق.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء عن رئاسة الأركان التركية توضيحها - فى بيان لها - أن مسلحين شنوا هجوما على قوة تركية شمالى العراق، مما أسفر عن مقتل جنديين وجرح اثنين آخرين.

وكان حزب العمال الكردستانى قد عملياته ضد القوات التركية فى يوليو 2015 بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1460 رجل أمن تركى ومدني.


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