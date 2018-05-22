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ترامب: ثبوت تجسس "إف بى آى" على حملتى الانتخابية سابقة فى تاريخ أمريكا

الثلاثاء، 22 مايو 2018 10:13 م
ترامب: ثبوت تجسس "إف بى آى" على حملتى الانتخابية سابقة فى تاريخ أمريكا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيكون من "غير القانونى والمشين" لو ثبت تسلل عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آي) إلى حملته الانتخابية.

وأضاف ترامب -حسبما نشرت صحيفة (ذى هيل)- "كثير من الناس يقولون إنهم (إف بى آي) استخدموا عملاء فى حملتى، سيكون ذلك مشينا لهذا البلد، سيكون غير قانونى، بعيدا عن أى شيء آخر. آمل ألا يكونوا قد فعلوا؛ سيكون ذلك أمرًا غير مسبوق فى تاريخ هذا البلد."

وتأتى تعليقات ترامب فى إطار تصعيده الهجوم على تحقيق يجريه المحقق الخاص روبرت مولر يتعلق بتدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويكرر ترامب مزاعم محافظين بأن القائمين على تنفيذ القانون على المستوى الاتحادى كانوا قد تجسسوا على حملته، فى جهد كان يستهدف تقليص فُرص فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2016.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الاثنين، عن البدء فى تحقيق فى احتمال تجسس عملاء إف بى آى على حملة ترامب الانتخابية.

وقال نائب وزير العدل، رود روزنستاين، فى بيان إن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود أى تسلل، وكان ترامب قد قال فى تغريدة له إنه يريد معرفة إن كانت إدارة سلفه قد أمرت باتخاذ مثل تلك الخطوة.


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