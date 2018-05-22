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النائب العربى فى الكنيست: الرئيس الفلسطينى يعانى من التهاب رئوى ويتماثل للشفاء

الثلاثاء، 22 مايو 2018 12:27 ص
النائب العربى فى الكنيست: الرئيس الفلسطينى يعانى من التهاب رئوى ويتماثل للشفاء أحمد الطيبى النائب العربى فى الكنيست الاسرائيلى
رام الله (أ ف ب)
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أعلن مسئولون مساء الاثنين، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مستشفى قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، يعانى من التهاب رئوى ويتماثل للشفاء.

وقال النائب العربى فى الكنيست الاسرائيلى أحمد الطيبى، وهو طبيب، بعد ان زار عباس فى مشفاه، أن الرئيس البالغ 83 عاما يعانى من "التهاب رئوى ويتعالج بالمضادات الحيوية"، مضيفا فى تغريدة على تويتر "اعتقد ان الرئيس عباس سيبقى فى المشفى لأيام اخرى".

من جهته قال مدير المستشفى حيث يتعالج الرئيس الفلسطينى ان الأخير "يعانى من التهاب رئوى فى الرئة اليمنى وقد أعطى العلاج اللازم".

 


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النائب العربى

الكنيست

الرئيس الفلسطينى

التهاب رئوى

أبو مازن




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