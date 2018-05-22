العراق: تدمير نفق كبير لـ"داعش" بداخله عدد من عناصره فى الموصل

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أعلن مركز الإعلام الأمنى فى العراق عن تدمير نفق كبير لـ"داعش" بداخله عدد من عناصره فى الموصل، مبينا أن ذلك أدى إلى مقتل أكثر من 10 عناصر كانوا يشكلون خلايا نائمة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - فى بيان قوله إنه "ضمن عمليات البحث والتفتيش عن ملاذات عصابات داعش الارهابية وبمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 من الوصول إلى أحد الأنفاق الكبيرة والمهمة لتلك العصابات فى منطقة الحسينية وسط الموصل"، مشيرا إلى أن "القوة اشتبكت مع عناصر التنظيم وقتلت ارهابيين اثنين وضبطت حزاما ناسفا ومواد ومؤن غذائية".

وأضاف يحيى رسول أنه "بسبب طول النفق ووجود تفرعات وتشعبات كثيرة تعيق عملية تطهيره مع وجود عدد من الارهابيين بداخله، فقد تم التنسيق مع طيران التحالف لتوجيه ضربة جوية أدت إلى تدمير النفق وقتل العناصر الإرهابية التى بداخله"، مشيرا إلى أن "عدد القتلى يقدر بأكثر من عشرة مجرمين".

وتابع أن "هؤلاء كانوا يشكلون خلايا نائمة تخطط للقيام بعمليات إرهابية فى الأيام المقبلة".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تعثر بين فترة وأخرى على أنفاق ومضافات تابعة لـ"داعش" فى مناطق متفرقة من البلاد، حيث تضبط بداخلها على أسلحة ومعدات استخدمها التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين وعناصر القوات الأمنية.