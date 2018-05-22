الشرطة العراقية: مقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى بغداد

بغداد أ ش أ

لقى مدنى مصرعه فى منطقة الرشاد شرقى بغداد، على يد مسلحين مجهولين.

وقال مصدر فى الشرطة العراقية -فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية- إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا، مساء اليوم النار من أسلحتهم الكاتمة للصوت باتجاه مدنى فى منطقة الرشاد، شرقى بغداد ما أسفر عن مقتله على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية وصلت إلى المكان فور تلقيها بلاغا بالحادث، وقامت بنقل جثة القتيل إلى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجهة التى تقف وراءه".