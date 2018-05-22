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"السعودية": 2000 حافلة لنقل 40 مليون معتمر ومصلى للمسجد الحرام فى رمضان

الثلاثاء، 22 مايو 2018 03:09 م
"السعودية": 2000 حافلة لنقل 40 مليون معتمر ومصلى للمسجد الحرام فى رمضان الحرم المكى - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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قالت إمارة مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، إن خطة نقل المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان الكريم من وإلى المسجد الحرام ، تستهدف نقل 40 مليون راكب عبر النقل الترددى للصلوات الخمس والعمرة، وأشارت إلى تشغيل 2000 حافلة لنقل المعتمرين والمصلين.

 

ووفقا للموقع الإلكترونى لإمارة مكة المكرمة، أعلنت إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام عن توفير أكثر من 9 آلاف عربة كهربائية مجانا لكبار السن والمرضى، وأشارت إلى أنه تم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين تسهيلا عليهم لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح وتعتمد هذه الفترة فى العشر الأواخر إلى ما بعد صلاة التهجد.


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