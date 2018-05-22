الدفاع الروسية: رصد 5 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى حلب وحماه خلال 24 ساعة

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 4 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار بينما سجل الجانب التركى انتهاكا واحدا، وذلك فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، أن هذه الانتهاكات رُصدت فى محافظتى حلب وحماة، مشيرا إلى أن الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا ما زال يتميز بالاستقرار..لافتا إلى أن الجانب الروسى رصد الأربع خروقات جميعها فى محافظة حلب.

وأضاف البيان: "أن مركز المصالحة الروسى فى سوريا لم يقم خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ أية عمليات إنسانية ولم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية".