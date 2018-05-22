الداخلية التونسية: تفكيك خلية ارهابية تابعة لتنظيم "داعش" فى سوسة

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطنى بسوسة، تمكنت من تفكيك خليّة إرهابية تابعة لداعش، تقوم بتسفير الشباب إلى بؤر التّوتّر والقبض على 6 من عناصرها.

وأفاد بيان للداخلية، اليوم الثلاثاء، بأن المقبوض عليهم اعترفوا بتبنّيهم للفكر التّكفيرى ومبايعتهم لتنظيم "داعش" الإرهابى وأكّدوا أنّهم كانوا يعتزمون الانتقال إلى سوريا بهدف الانضمام إلى التّنظيم الإرهابى المذكور، وأوضح البيان، أن النّيابة العامة التونسية قررت حبس المقبوض عليهم وتوجيه تهم الاشتباه فى الانضمام إلى تنظيم إرهابى وتسفير الشّباب إلى بؤر التّوتّر، إليهم.