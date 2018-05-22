الحريرى: هناك تسريع بتشكيل الحكومة اللبنانية

الحريرى: هناك تسريع بتشكيل الحكومة اللبنانيةالثلاثاء، 22 مايو 2018 03:37 م
رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
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نسب تلفزيون الجديد اللبنانى إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريرى قوله اليوم الثلاثاء، إن قرارا اتخذ لتشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة.
وقال الحريرى "هناك قرار بالإسراع فى تأليف الحكومة وأعتقد أن العقوبات على حزب الله قد يكون لها تأثير إيجابى وإمكانية في تسريع ولادة الحكومة الجديدة".
وأجرى لبنان انتخابات برلمانية فى السادس من مايو، وانتهت ولاية البرلمان ليل أمس الاثنين.
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