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الجامعة العربية تحمل الاحتلال مسئولية موت الأسير الفلسطينى عزيز عويسات

الثلاثاء، 22 مايو 2018 02:28 م
الجامعة العربية تحمل الاحتلال مسئولية موت الأسير الفلسطينى عزيز عويسات الجامعة العربية
القاهرة (أ ش أ)
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أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، جريمة القتل التى ارتكبتها مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلى جراء الاعتداء على الأسير المقدسى عزيز عويسات (53 عاما) والإهمال الطبى المتعمد بحقه الذى أدى إلى موته.

وحملت الجامعة العربية - فى بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة اليوم - سلطات الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن تصفيته، محذرةً من استمرار ممارسات الاحتلال الوحشية بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين من خلال الانتهاكات الجسيمة لأبسط قواعد قانون حقوق الإنسان والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب قسوة أوضاع السجون والمعتقلات الإسرائيلية التى تفتقد للشروط الأساسية والانسانية، حيث يتعرض السجناء الفلسطينيون يومياً لشتى أشكال القمع والتنكيل والتعذيب والحرمان والتضييق والإهمال الطبى المقصود.

وطالب البيان، المجتمع الدولى بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، والالتزام بقواعد معاملة المعتقلين الفلسطينيين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.

كما جدد البيان الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق بجرائم الاحتلال وتحميله مسئولية جرائمه ومتابعة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.

يذكر أن الأسير الشهيد عويسات، والذى اعتقل بتاريخ 8 مارس 2014، وحكم عليه بالسجن لـ 30 عاما، أصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الاعتداء المبرح والهمجى عليه من قبل قوات القمع فى سجن إيشل فى 2 مايو الجارى حيث دخل فى غيبوبة مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، الا أن حالته الصحية تدهورت أكثر حتى استشهد.

 


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