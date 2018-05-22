video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 22 مايو 2018 11:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يغلق باب العامود فى القدس بالحواجز الحديدية

الثلاثاء، 22 مايو 2018 11:02 م
الاحتلال الإسرائيلى يغلق باب العامود فى القدس بالحواجز الحديدية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
إضافة تعليق

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة، محيط ومدرجات باب العامود (أحد أهم أبواب القدس العتيقة) بالحواجز الحديدية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال وضعت الحواجز الحديدية لإغلاق المدرجات التى يجلس عليها المقدسيون كنوع من الترفيه والتنزه عادة فى ساعات الليل بعد الخروج من المسجد الأقصى.

وأوضح أن الإغلاق طال جميع المدرجات فى محيط باب العامود، ولم يترك الاحتلال للمواطنين سوى ممر يوصلهم إلى باب العامود للدخول للبلدة القديمة.
يأتى هذا الإجراء للتضييق على المقدسيين فى شهر رمضان وتعكير أجواء إحياء طقوسه.


وكانت قوات الاحتلال قد قمعت قبل يومين وقفة منددة بقتل الاحتلال للأسير عزيز عويسات، نُظمت قرب باب العمود بعد صلاة التراويح.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وفلسطينيين قرب السياج الحدودى

قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا فى الضفة الغربية

ماكرون يندد بـ "الأفعال البشعة" لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

إصابات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس والضفة الغربية

قوات الاحتلال

إسرائيل

فلسطين

أخبار عربية




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة