الاحتلال الإسرائيلى يغلق باب العامود فى القدس بالحواجز الحديدية

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة، محيط ومدرجات باب العامود (أحد أهم أبواب القدس العتيقة) بالحواجز الحديدية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال وضعت الحواجز الحديدية لإغلاق المدرجات التى يجلس عليها المقدسيون كنوع من الترفيه والتنزه عادة فى ساعات الليل بعد الخروج من المسجد الأقصى.

وأوضح أن الإغلاق طال جميع المدرجات فى محيط باب العامود، ولم يترك الاحتلال للمواطنين سوى ممر يوصلهم إلى باب العامود للدخول للبلدة القديمة.

يأتى هذا الإجراء للتضييق على المقدسيين فى شهر رمضان وتعكير أجواء إحياء طقوسه.



وكانت قوات الاحتلال قد قمعت قبل يومين وقفة منددة بقتل الاحتلال للأسير عزيز عويسات، نُظمت قرب باب العمود بعد صلاة التراويح.