video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 23 مايو 2018 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران الرابح الأكبر.. ماذا لو تأجلت القمة الأمريكية ـ الكورية الشمالية؟!

الثلاثاء، 22 مايو 2018 11:37 م
إيران الرابح الأكبر.. ماذا لو تأجلت القمة الأمريكية ـ الكورية الشمالية؟! الرئيسان الكورى الشمالى والأمريكى
كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء على هامش استقباله زعيم كوريا الجنوبية، مون جاى - إن، فى البيت الأبيض، إنه من المحتمل تأجيل القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ – أون، التى كان مقررا عقدها فى سنغافورة يوم 12 يونيو المقبل. ومن خلال النقاط التالية نحاول التوصل إلى شكل السياسة الدولية لو تأجلت تلك القمة.

 

1 ـ لو تأجلت القمة الأمريكية ـ الكورية الشمالية فإن إيران ستكون الرابح الأكبر، لأن تخلى بيونج يانج عن برنامجها النووى يعزل إيران نوويا، بحكم أن كوريا الشمالية كانت الداعم الأكبر لإيران فى ملفها النووى وبرنامجها العسكرى لتطوير الصواريخ الباليستية.

 

 

2 ـ من المرجح لو تأجلت القمة بين واشنطن وبيونج يانج أن تتضرر صفقة السلام التاريخية بين سول وبيونج يانج تلك التى انعقدت بين الكوريتين فى الشهر الماضى، خاصة أن كوريا الشمالية ألغت محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية، ووصفت التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها "استفزاز" ومناورة للغزو.

 

 

3 ـ ليس من المستبعد انعقاد القمة فى وقت لاحق، وفقا لتصريحات ترامب التى قال فيها إنه "إذا لم تحدث، فربما تحدث فى وقت لاحق"، على أن يتم تحديد مكان بديل لسنغافورة وموعد بديل للثانى عشر من يونيو.

 

 

4 ـ المتوقع أن تعود العلاقات إلى التوتر مرة أخرى لاسيما أن أمريكا لم تعتذر عن تصريحات أثارت استياء كوريا الشمالية أطلقها مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون الذى رأى أن أمريكا تسعة لإعادة تطبيق خبرة تجربة نزع البرنامج النووى الليبيى مع كوريا الشمالية.

 

 

5 ـ من الوارد تضرر العلاقات الأمريكية ـ الصينية، باعتبار أن الصين هى الضامن الدولى الكبير لكوريا الشمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاق التاريخى التجارى الذى تم بين واشنطن وبكين يوم السبت الماضى والذى بموجبه تعهدت الصين برفع واردتها من أمريكا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تفاصيل أخطر شبكة لتجارة المخدرات والرقيق الأبيض ودعم الإرهاب الإيرانى فى الشرق الأوسط وأفريقيا.. واشنطن تدرج قياديين فى حزب الله على قائمة العقوبات الأمريكية.. ومحمد بزى وعبد الله صفى الدين كلمة السر

صور.. وعود ترامب قبل القمة الأمريكية ـ الكورية الشمالية.. الرئيس الأمريكى يتعهد ببقاء كيم جونج أون فى السلطة إذا تخلى عن برنامجه النووى.. ويؤكد: واشنطن لا تستهدف إعادة نموذج القذافى فى بيونج يانج

عصا أمريكا وجزرة أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووى.. مايك بومبيو يعرض استراتيجية لمواجهة إيران.. واشنطن تستهدف الرد على اتهامها بالتعامل بعشوائية مع ملف النووى.. وإعادة الكرة لملعب طهران بعد الانسحاب من الاتفاق

امريكا

كوريا الشمالية

الصين

ايران

كوريا الجنوبية

القمة الامريكية ـ الكورية




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة