أمريكا تفرض عقوبات جديدة على طهران تطال شخصيات مرتبطة بالحرس الثورى

كتب أيمن رمضان - رويترز

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 5 إيرانيين قالت إنهم على صلة بالحرس الثورى الإيرانى، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن الخمسة هم مهدى أذربيشه ومحمد جعفرى ومحمود كاظم اباد وجاويد شير أمين وسيد محمد طهرانى.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال الاثنين، إن واشنطن ستمارس ضغوطًا مالية غير مسبوقة على إيران، مؤكدًا أن العقوبات ستزداد إيلاما ما لم تغير إيران مسارها، مضيفًا أن أن الولايات المتحدة ستمارس ضغطًا ماليًا غير مسبوق على النظام الإيرانى يتجلى فى عقوبات هى الأكثر شدة فى التاريخ، وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، خلال عرضه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى، أنه سيعمل مع البنتاجون والحلفاء فى المنطقة "لردع أى عدوان إيرانى"، مشددًا على أن إيران لن تكون بعد الآن "أبدًا مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط"، واعدًا بملاحقة العملاء الإيرانيين وأتباعهم فى حزب الله فى كل أنحاء العالم بهدف سحقهم.

وتابع أنه يجب أن تحسن إيران معاملتها لمواطنيها وتكف عن تبديد ثروتها فى الخارج، وتابع "أمريكا لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووى الموقع فى 2015"، وأشار إلى وجود 12 مطلبًا أمريكيًا من إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين طهران وواشنطن، مع مطالب أكثر صرامة حول النووى، ووضح حد للصواريخ البالستية والتدخل الإيرانى فى النزاعات الشرق الأوسطية، ومن بين تلك المطالب سحب كل قواتها من سوريا، فى مقابل ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات فى نهاية المطاف.

وأشار إلى أن واشنطن تقر بحق إيران فى الدفاع عن مواطنيها لا بالأفعال التى تعرض مواطنى العالم للخطر، مضيفًا "سنرسل مجموعات من المختصين لدول العالم لشرح سياسة الإدارة الأمريكية بشأن إيران"، فيما وجه حديثه لزعماء إيران، "لتعوا أن تصرفاتكم الحالية ستقابل بكل حزم"، كما قال للأوروبيين، "الشركات التى ستتعامل مع إيران ستحمل مسئولية ذلك"، وطالب بومبيو، حلفاء واشنطن بـ"الدعم"، وخصوصا الأوروبيين، رغم أنه حذرهم من أن الشركات التى ستقوم بأعمال فى إيران فى قطاعات تحظرها العقوبات الأمريكية ستتحمل المسئولية.