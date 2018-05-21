مقتدى الصدر: على السلطة التنفيذية القادمة بناء أسس العدل

مقتدى الصدر: على السلطة التنفيذية القادمة بناء أسس العدلالإثنين، 21 مايو 2018 02:21 ص
زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر
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أكد زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، ضرورة أن تبنى السلطة التنفيذية القادمة أسس العدل والرفاهية، مشيرا إلى أنه لابد أن يقف ضجيج الحرب.
وقال الصدر، فى تغريدة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وفقا لقناة "السومرية نيوز" مساء أمس الأحد، إنه لا مكان للفساد والتحزب.
يشار إلى أن قائمة سائرون بزعامة مقتدى الصدر قد تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية.
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