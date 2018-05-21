مفوضية الانتخابات العراقية تلغى 103 مقرات انتخابية فى محافظات متفرقة

بغداد (أ ش أ)

كشفت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الاثنين، عن إلغاء 103 مقرات انتخابية موزعة على محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل.

وقالت المفوضية - فى بيان أوردته قناة "السومرية الإخبارية" إنه استنادا إلى قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل، فقد تم النظر فى الشكاوى التى بلغت 1436 فى التصويت العام والخاص والخارج، وتصنيفها من قبل لجان مختصة فى مجلس المفوضين ، مما ترتب عليه إلغاء 103 مقرات انتخابية بمحافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل".

وتابعت المفوضية " وفيما يتعلق بالطعون فإن المفوضية تتسلم الطعون فى مكاتب المحافظات ومكتبى بغداد - الكرخ مع إعطاء الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات فى محكمة التمييز الاتحادية وقراراتها ملزمة للمفوضية " .