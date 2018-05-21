مسئول ليبى: 5 قيادات إرهابية تسلم نفسها للجيش الليبى فى مدينة درنة

كتب : أحمد جمعة

أكد المنسق الإعلامى لمجموعة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبى فى درنة، عبد الكريم صبرة، أن 5 شخصيات قيادية فى تنظيمى داعش والقاعدة الإرهابيين سلموا أنفسهم لقوات الجيش الليبى فى درنة.

وقال المنسق الإعلامى لغرفة عمليات عمر المختار بدرنة لـ"اليوم السابع"، إن من بين الذين سلموا أنفسهم الإرهابيين إبراهيم الحلس وحمد إبراهيم المالكى.

كانت غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا قد وفرت ممرا آمنا ومعاملة قانونية لكل من يريد أن يسلم نفسه ويختار تجنيب مدينة درنة ويلات الحرب.

وقالت غرفة عمليات الكرامة فى ليبيا، إن الوحدات العسكرية المقاتلة المكلفة بتطهير مدينة درنة من الإرهاب لم ولن تستهدف المنشآت الحيوية، ومقدرات الشعب الليبى.

وأكدت غرفة عمليات الكرامة، أن الجماعات الإرهابية فى المدينة هى التى تقوم بتفجير وتفخيخ مقدرات الشعب الليبى.