محكمة عراقية تحكم بالإعدام على مدان بقتل رجال أمن فى محافظة ديالى

بغداد (أ ش أ)

أعلن المكتب الإعلامى فى رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية اليوم الاثنين، أن محكمة الجنايات فى المحافظة أصدرت حكما بالإعدام على متهم أدين بقتل وإصابة عدد من رجال الأمن فى محافظة ديالى قبل 12 عاما.

وقال المكتب فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" إن محكمة الجنايات فى البصرة أصدرت حكما بالإعدام بحق متهم وفق أحكام المادة الرابعة، مشيرا إلى أن الحكم صدر بحقه لقيامه بالاشتراك مع متهمين آخرين ينتمون إلى تنظيم القاعدة الإرهابى بالهجوم على مفرزة للشرطة فى ناحية كنعان ضمن محافظة ديإلى مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وأشار البيان إلى أن المتهم أقدم على ارتكاب الجرائم تحقيقا لأهداف إرهابية وزعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الخوف بين المواطنين.

يذكر أن القوات الأمنية فى البصرة ألقت القبض فى غضون الأعوام القليلة الماضية على عدد من المتهمين بتهمة الإنتماء إلى تنظيمات إرهابية.