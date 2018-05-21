فلسطين: نقل باراجواى سفارتها للقدس ارتهان للإغراءات الأمريكية الإسرائيلية

رام الله (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار باراجواى نقل سفارتها إلى القدس.. معتبرة إياه عدوانا صارخا على الشعب الفلسطينى وحقوقه وانتهاكا فاضحا للقرارات الأممية ذات الصلة وللشرعية الدولية وللقانون الدولى وارتهانا للاملاءات والإغراءات الأمريكية الإسرائيلية وهو قرار غير شرعى وغير قانونى.

وأكدت الوزارة - فى بيان لها اليوم الاثنين - مجددا متابعتها الحثيثة لهذا الملف ؛ بهدف تعزيز وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاعلان الأمريكى بشأن القدس والمنددة بقرار نقل السفارة الأمريكية إليها.

وقالت "إنها تواصل العمل من أجل التصدى لمواقف الدول التى نقلت سفاراتها عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه"..مشيرة إلى الجهود التى تبذلها لضمان خلق رأى عام محلى فى تلك الدول رافض لقرار الزمرة السياسية الحاكمة.