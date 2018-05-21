عريقات يدين نقل سفارة بارجواى إلى القدس ويدعو إلى إنفاذ قرارات القمم العربية

رام الله (أ ش أ)

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اليوم خطوة دولة باراجواى افتتاح سفارة بلادها فى مدينة القدس، معربا عن الرفض الفلسطينى القاطع لهذه الخطوة غير القانونية.

وقال عريقات فى بيان اليوم "لقد شهدنا اليوم قيام زعيم سياسى غير مسئول مثل رئيس الباراجواى باتخاذ خطوة افتتاح سفارته بمخالفة صارخة لقواعد القانون الدولى والتى كرس من خلالها إضافة عقبة جديدة ومشكلة فى وجه تحقيق سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط، فالبارجواى لا تنتهك قرار مجلس الأمن الدولى 478 فحسب بل تنتهك أيضا كرامة شعوب أمريكا اللاتينية التى كافحت من أجل حريتها وعدالتها وضد القمع".

وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية على تواصل حثيث مع العديد من الحلفاء الذين تربطهم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، والباراجواى وجواتيمالا، من أجل البدء بالخطوات الدبلوماسية الأولى ضد خطوتهم غير القانونية.

ودعا فى هذا السياق إلى تفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية التى اتخذت فى عمان وبغداد والقاهرة حول قطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفارتها إلى القدس أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.