video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 21 مايو 2018 08:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عريقات: الرئيس عباس بصحة جيدة ويتابع عمله أثناء وجوده داخل المستشفى

الإثنين، 21 مايو 2018 07:56 م
عريقات: الرئيس عباس بصحة جيدة ويتابع عمله أثناء وجوده داخل المستشفى صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله أ ش أ
إضافة تعليق

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن صحة الرئيس الفلسطينى محمود عباس بخير، وإنه يتابع عمله حتى أثناء وجوده داخل المستشفى.

وأضاف عريقات - فى تصريح اليوم الاثنين بعد زيارته الرئيس عباس عصرا فى المستشفى الاستشارى بمدينة رام الله - أنه قدم تقريرا له حول ملف الإحالة الذى سيقدمه غدا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الرئيس طلب منه إجراء الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بنقل بارجواى وجواتيمالا والولايات المتحدة سفاراتها إلى القدس.

وفرضت قوات الأمن الفلسطينى طوقا حول المستشفى الذى يتواجد فيه عباس، ومنعت الطواقم الطبية من إعطاء تصريحات حول وضعه.

وأجرى الرئيس الفلسطيني، البالغ من العمر 82 عاما، عملية فى أذنه قبل 5 أيام وقام بمراجعة المستشفى قبل يومين، مرتين على التوالي، حيث قرر الأطباء إبقاءه تحت المراقبة.

 

 


إضافة تعليق

عريقات

الرئيس عباس

مستشفى

فلسطين

أبو مازن




لا تفوتك
السيسى يصدق على تعديلات قانون الزراعة لحماية المحاصيل وترشيد الرى

السيسى يصدق على تعديلات قانون الزراعة لحماية المحاصيل وترشيد الرى

الكهرباء: إعلان حالة الطوارئ بجميع الشركات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

الكهرباء: إعلان حالة الطوارئ بجميع الشركات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

تفاصيل القبض على 3 من عصابة البروفيسير الهاربين من قسم مدينة نصر بعد 48 ساعة على هروبهم بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.. المتهمون كانوا فى طريقهم للهروب خارج البلاد.. والتحقيقات: سرقوا 150 مليون من الفيلات والشقق

تفاصيل القبض على 3 من عصابة البروفيسير الهاربين من قسم مدينة نصر بعد 48 ساعة على هروبهم بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.. المتهمون كانوا فى طريقهم للهروب خارج البلاد.. والتحقيقات: سرقوا 150 مليون من الفيلات والشقق

ثورة تصحيح بالمنظومة الرياضية فى الأهلى.. لجنة الكرة تقبل استقالة الجهاز الفنى.. رامون دياز يتولى تدريب الفريق موسمين.. المدرب الأرجنتينى يصطحب 4معاونين.. محمد يوسف يقترب من العودة للأحمر وخلاف حول عبدالحفيظ

ثورة تصحيح بالمنظومة الرياضية فى الأهلى.. لجنة الكرة تقبل استقالة الجهاز الفنى.. رامون دياز يتولى تدريب الفريق موسمين.. المدرب الأرجنتينى يصطحب 4معاونين.. محمد يوسف يقترب من العودة للأحمر وخلاف حول عبدالحفيظ

الإسماعيلى يرفض طلبات حسام البدرى.. اقرأ التفاصيل

الإسماعيلى يرفض طلبات حسام البدرى.. اقرأ التفاصيل

محمد صلاح وراء تغيير عقود اللاعبين فى الدورى المصرى

محمد صلاح وراء تغيير عقود اللاعبين فى الدورى المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة