عريقات: الرئيس عباس بصحة جيدة ويتابع عمله أثناء وجوده داخل المستشفى

رام الله أ ش أ

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن صحة الرئيس الفلسطينى محمود عباس بخير، وإنه يتابع عمله حتى أثناء وجوده داخل المستشفى.

وأضاف عريقات - فى تصريح اليوم الاثنين بعد زيارته الرئيس عباس عصرا فى المستشفى الاستشارى بمدينة رام الله - أنه قدم تقريرا له حول ملف الإحالة الذى سيقدمه غدا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الرئيس طلب منه إجراء الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بنقل بارجواى وجواتيمالا والولايات المتحدة سفاراتها إلى القدس.

وفرضت قوات الأمن الفلسطينى طوقا حول المستشفى الذى يتواجد فيه عباس، ومنعت الطواقم الطبية من إعطاء تصريحات حول وضعه.

وأجرى الرئيس الفلسطيني، البالغ من العمر 82 عاما، عملية فى أذنه قبل 5 أيام وقام بمراجعة المستشفى قبل يومين، مرتين على التوالي، حيث قرر الأطباء إبقاءه تحت المراقبة.