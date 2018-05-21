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صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الأرجنتينى العلاقات الثنائية

الإثنين، 21 مايو 2018 07:31 ص
صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الأرجنتينى العلاقات الثنائية وزير الخارجية السعودى مع نظيره الأرجنتينى
وكالات
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التقى الخارجية عادل بن أحمد الجبير فى عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس وزير خارجية جمهورية المكسيك لويس فيديغاراي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني.

 

الوزير المكسيكي
الوزير الأرجنتينى

 

لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره المكسيكي
لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الأرجنتينى

 


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