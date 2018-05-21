صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الأرجنتينى العلاقات الثنائية

صور.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الأرجنتينى العلاقات الثنائيةالإثنين، 21 مايو 2018 07:31 ص
وزير الخارجية السعودى مع نظيره الأرجنتينى
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التقى الخارجية عادل بن أحمد الجبير فى عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس وزير خارجية جمهورية المكسيك لويس فيديغاراي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني.
الوزير الأرجنتينى
لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الأرجنتينى
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