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"سانا": الجيش السورى يستأنف عملياته ضد المجموعات الإرهابية فى الحجر الأسود

الإثنين، 21 مايو 2018 12:56 م
"سانا": الجيش السورى يستأنف عملياته ضد المجموعات الإرهابية فى الحجر الأسود الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الاثنين، بأن الجيش السورى استأنف عملياته العسكرية ضد المجموعات الإرهابية فى منطقة الحجر الأسود التابعة لمحافظة ريف دمشق، وذلك بعد انتهاء وقف إطلاق النار لإخراج الأطفال والنساء والشيوخ من المنطقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكرى قوله "إنه تم مساء أمس ولأسباب إنسانية وقف مؤقت لإطلاق النار تم خلاله إخراج النساء والأطفال والشيوخ من منطقة الحجر الأسود".. مشيرا إلى أن الوقف المؤقت لإطلاق النار ينتهى ظهر اليوم ويستأنف فورا الجيش العربى السورى عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية.

 


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