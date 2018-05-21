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حكومة سعد الحريرى تمارس "تصريف الأعمال" لحين تشكيل حكومة جديدة

الإثنين، 21 مايو 2018 12:20 م
حكومة سعد الحريرى تمارس "تصريف الأعمال" لحين تشكيل حكومة جديدة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى
كتبت آمال رسلان
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شكر الرئيس اللبنانى ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، رئيس الحكومة ​سعد الحريرى​ والوزراء على ما تحقق خلال مدة الحكومة وطالبهم أن يمارسوا ​تصريف الأعمال​ لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وعرض الرئيس عون أبرز إنجازات الحكومة فى انتظام عمل مؤسسات الدولة ​الموازنة​ التعيينات التشكيلات وإطلاق التنقيب عن ​النفط​ و​قانون الانتخاب​.

 

 كما اطلع عون مجلس الوزراء على اللقاء مع مدير دائرة ​الشرق الأوسط​، لافتا إلى أنه "نقل دعم ​فرنسا​ وأكد أن بلاده لا تتبنى ما صدر عن ​الأمم المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبى​ فى ​بروكسل،​ واعتبر أن الموقف اللبنانى يشير إلى أن الموقف اللبنانى بدأ يأخذ صدى إيجابيا لناحية نقل النازحين إلى المناطق الآمنة".

 


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