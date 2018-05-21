حكومة سعد الحريرى تمارس "تصريف الأعمال" لحين تشكيل حكومة جديدة

حكومة سعد الحريرى تمارس "تصريف الأعمال" لحين تشكيل حكومة جديدةالإثنين، 21 مايو 2018 12:20 م
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى
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شكر الرئيس اللبنانى ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، رئيس الحكومة سعد الحريرى والوزراء على ما تحقق خلال مدة الحكومة وطالبهم أن يمارسوا تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وعرض الرئيس عون أبرز إنجازات الحكومة فى انتظام عمل مؤسسات الدولة الموازنة التعيينات التشكيلات وإطلاق التنقيب عن النفط وقانون الانتخاب.
كما اطلع عون مجلس الوزراء على اللقاء مع مدير دائرة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه "نقل دعم فرنسا وأكد أن بلاده لا تتبنى ما صدر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى فى بروكسل، واعتبر أن الموقف اللبنانى يشير إلى أن الموقف اللبنانى بدأ يأخذ صدى إيجابيا لناحية نقل النازحين إلى المناطق الآمنة".
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