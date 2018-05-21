حكومة سعد الحريرى تمارس "تصريف الأعمال" لحين تشكيل حكومة جديدة

كتبت آمال رسلان

شكر الرئيس اللبنانى ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، رئيس الحكومة ​سعد الحريرى​ والوزراء على ما تحقق خلال مدة الحكومة وطالبهم أن يمارسوا ​تصريف الأعمال​ لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وعرض الرئيس عون أبرز إنجازات الحكومة فى انتظام عمل مؤسسات الدولة ​الموازنة​ التعيينات التشكيلات وإطلاق التنقيب عن ​النفط​ و​قانون الانتخاب​.

كما اطلع عون مجلس الوزراء على اللقاء مع مدير دائرة ​الشرق الأوسط​، لافتا إلى أنه "نقل دعم ​فرنسا​ وأكد أن بلاده لا تتبنى ما صدر عن ​الأمم المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبى​ فى ​بروكسل،​ واعتبر أن الموقف اللبنانى يشير إلى أن الموقف اللبنانى بدأ يأخذ صدى إيجابيا لناحية نقل النازحين إلى المناطق الآمنة".